Trovati con 350 grammi di droga da vendere durante le feste natalizie: due arresti

Cocaina, hashish e marijuana, i carabinieri di Fiorenzuola hanno sequestrato 350 grammi di sostanze stupefacenti pronte a essere smerciate durante le festività natalizie. Le forze dell’ordine hanno arrestato due disoccupati di 48 e 56 anni sorpresi in possesso di droga. Per giorni, dopo essere stati compiutamente individuati ed insospettivi dai loro movimenti, li hanno notati e monitorati durante i predisposti servizi di controllo del territorio intensificati in quest’ultimo periodo. Martedì scorso i carabinieri hanno deciso di approfondire i controlli perquisendo le loro abitazioni. Al loro interno hanno trovato quasi 350 grammi di droga tra marijuana (199 grammi), hashish (126 grammi) e cocaina (22 grammi), bilancini di precisione, tutto il materiale necessario per tagliare la droga, pesarla e confezionarla oltre a 9.280 euro in contanti ritenuti provento di spaccio.

Visti i gravi indizi di colpevolezza, ritenendoli parte di una filiera di compravendita di stupefacenti, entrambi gli uomini sono stati arrestati per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, e posti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.