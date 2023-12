Castel San Giovanni: stangata di 156mila euro per le casse comunali

A Castel San Giovanni, Il rincaro delle materie prime porta in dote una mazzata di fine anno da 156mila euro di costi in più per le casse del comune. Una delle partite più pesanti è la refezione scolastica dove l’aumento dei costi e un sempre maggior numero di piccoli utenti costa al comune 51 mila euro in più. Altri 55 mila euro pesano sul trasporto scolastico. “Nonostante questi rincari – hanno assicurato gli assessori Federica Ferrari e Wendalina Cesario durante la discussione sul bilancio in consiglio comunale – non ci saranno aumenti tariffari per le famiglie di Castel San Giovanni che usufruiscono di questi servizi”. I restanti 50mila euro previsti prudenzialmente a bilancio (per un totale quindi di 156 mila euro tenuto conto delle tre voci) serviranno invece a coprire il caro bolletta luce e gas. “Sperando – ha auspicato Cesario – che non ci siano ulteriori rincari”.