Dieci agenti aggrediti da detenuti, il racconto delle vittime: “Erano impazziti”

Una decina di agenti della polizia penitenziaria aggrediti da due detenuti: “Erano come impazziti” ha testimoniato una delle guardie giovedì in udienza: “È stata una cosa allucinante, in quattro dovevamo essere per tenere uno di loro”. Il bilancio è stato di sei agenti feriti con prognosi comprese fra i due e i quattro mesi. Imputati di lesioni due ex detenuti, uno al momento irreperibile perché espulso dall’Italia, l’altro è risultato libero ma al momento non reperibile.

Il processo ieri davanti al giudice Ivan Borasi, al Pm Sara Macchetta, gli avvocati difensori erano Marco Malvicini e Paolo Campana.

Ieri hanno deposto cinque agenti della polizia penitenziaria, che hanno ricordato del 2 dicembre del 2019 alle Novate.

