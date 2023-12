L’immunoterapia al centro della nuova puntata di “Star Bene” in onda su Telelibertà

È la nuova frontiera delle terapie oncologiche. Parliamo dell’immunoterapia, al centro della nuova puntata di “Star bene”, la trasmissione in onda su Telelibertà stasera, giovedì, alle 21. A condurla come sempre sarà la giornalista Marzia Foletti: ospiti della serata l’oncologo e direttore scientifico della trasmissione Luigi Cavanna, la direttrice dell’unità operativa di Oncologia dell’ospedale di Piacenza Elisa Anselmi, l’oncologa Ilaria Toscani e, in collegamento zoom, Livio Blasi, direttore dell’Oncologia Medica del Polo Oncologico dell’Ospedale Civico di Palermo e past president di Cipomo (Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri).

Come sempre la trasmissione, che è resa possibile grazie ad Amop, sarà preceduta dalla rubrica “Star bene a tavola” curata da Alessandra Lucchini, responsabile della Comunicazione di Coldiretti: protagonista sarà Daniele Sesenna, cuoco del Mercato Coperto di Campagna Amica, che guiderà i telespettatori nella preparazione di un flan di zucca.