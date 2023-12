Castel San Giovanni, rialzo alle tariffe per gli spuntisti: “Più qualità sul mercato”

A Castel San Giovanni A partire dal nuovo anno il canone per gli spuntisti (cioè per quegli ambulanti che non hanno il posto fisso ma si piazzano negli spazi non occupati da altri) subirà un incremento. Si passerà dagli attuali 12 euro giornalieri a 20 euro. La misura viene introdotta, ha motivato l’assessore allo sviluppo economico Wendalina Cesario durante l’approvazione del bilancio, in una più ampia strategia per rilanciare il mercato bisettimanale di Castel San Giovanni (giovedì e domenica).

“L’obiettivo – ha detto Cesario – è di fare una maggiore selezione, con la speranza di aumentare la qualità dei banchi presenti sul nostro mercato”. Una delle maggiori criticità è la presenza di banchi che propongono merce a prezzi bassissimi. Per i detrattori questo nel corso del tempo ha contribuito ad abbassare la qualità di tutto il mercato.