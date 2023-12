Grazie ai Wine Days una donazione di 2mila euro a favore della Croce Rossa

Dopo il successo riscosso dai Wine Days, questa mattina si è aggiunto un ulteriore tassello alla tre giorni di Fuori Salone organizzata dal consorzio Promo Piacenza Emilia, in collaborazione con Confcommercio Piacenza, in occasione del salone dei vini di Piacenza Expo.

Presso la sede della Croce Rossa di viale Malta la vicepresidente del consorzio Ludovica Cella, la tesoriera Nicoletta Bertoni ed il presidente di Unione Commercianti Raffaele Chiappa, hanno consegnato alla CRI piacentina una donazione di 2 mila euro, fondi raccolti durante una degustazione enogastronomica benefica, svoltasi a palazzo Gotico.

A ricevere l’assegno sono state la delegata dell’Area sociale Ivana Casotti, la volontaria Emanuela Rossetti ed il presidente provinciale Alessandro Guidotti che ha ringraziato per il significativo contributo.

“Complimenti per quello che è stato un connubio fra valorizzazione del nostro territorio, promozione dei prodotti tipici e sostegno sociale. Penso sia stata un’iniziativa bellissima, fra l’altro con una cornice come palazzo Gotico concesso dall’amministrazione comunale”.

Ivana Casotti ha invece fornito dettagli su come sarà utilizzata la donazione. “Noi assistiamo circa 300 famiglie mensilmente fra Piacenza e provincia, a cui distribuiamo la borsa viveri. In corso d’anno aiutiamo altre 600 famiglie per bollette, ticket sanitari, farmaci, pannolini, latte per i bambini. Questi soldi per noi sono fondamentali perché ci autofinanziamo attraverso raccolte fondi, feste, tornei di burraco, la cena di gala di giugno. Aiutiamo le famiglie più disagiate, quelle con un Isee massimo di 6 mila euro all’anno. Per fortuna Piacenza ci sostiene parecchio, tante associazioni, tanti amici. In più abbiamo la clownerie, cioè i clown che vanno in ospedale, nelle case di riposo e che sono anche stati in carcere. Noi li finanziamo per l’acquisto dei trucchi, dei palloncini, del materiale per dipingere. Infine, in collaborazione con i nostri giovani, abbiamo le unità di strada che aiutano i senza fissa dimora, portando tè, biscotti, coperte. Soprattutto nel periodo invernale, è un servizio fondamentale”.

“L’attività di Croce Rossa – ha spiegato Guidotti – è fatta dal trasporto sanitario e questo ha una contropartita economica data dall’Ausl o dai privati che richiedono il servizio. Per il sociale invece non abbiamo contropartite economiche ma ci sono costi che dobbiamo sostenere. Lo facciamo grazie ai finanziamenti. Ad esempio, come spiegava Ivana, nel servizio di distribuzione di coperte, tè e biscotti ai senza fissa dimora che svolgiamo soprattutto in inverno ma direi, da un anno e mezzo a questa parte, durante tutti i dodici mesi. Ciò comporta appunto costi, dall’acquisto dei materiali, al carburante, all’usura mezzi”.

“Ci tenevo ad essere presente oggi – ha voluto sottolineare l’assessore Simone Fornasari – per esprimere riconoscenza per quello che è stato fatto. Il consorzio Promo Piacenza Emilia ha organizzato un evento parallelo alla fiera dei vini, creando un’interconnessione fra quelle che sono le manifestazioni fieristiche e la vita del centro storico. Un connubio che fa parte un po’ della nostra mission, il permettere alle attività produttive di lavorare anche in concomitanza di eventi fieristici. Quello che ha fatto l’amministrazione è stato solamente concedere gli spazi della nostra città, palazzo Gotico e altri spazi a palazzo Farnese. In questi tre giorni di eventi del fuori salone ci sono stati momenti accademici con il coinvolgimento dell’Università Cattolica di Piacenza e poi c’è stata una serata di degustazione che ha visto una raccolta fondi a favore di Croce Rossa. E’ bellissimo che la città si metta insieme in attività di questo tipo e che ci sia anche un messaggio di sfondo sociale. Non dimentichiamoci mai che la maggior parte delle attività sociali avvengono sul territorio grazie ai tantissimi volontari che ci sono e alle associazioni. Croce Rossa è una delle portabandiera di questo servizio fondamentale. Da parte dell’amministrazione un grazie non di circostanza ma veramente di merito a tutti loro che hanno organizzato questo evento”.

Ludovica Cella da parte sua ha voluto ringraziare l’amministrazione per la concessione degli spazi che hanno ospitato i Wine Days. “È stato utile perché ha fatto in modo che tante persone potessero conoscere, grazie agli eventi, la nostra città ed i nostri prodotti”.

“Il lavoro importante dell’amministrazione e dell’assessore Fornasari – ha rimarcato Raffaele Chiappa, presidente di Confcommercio – è stato quello di riuscire ad unire più attori su questo progetto a favore del territorio. Non è un passaggio scontato. Tutti sono stati credibili, capaci e si sono messi intorno ad un tavolo per costruire assieme un progetto che ha funzionato. Non posso poi fare a meno di ringraziare tutte le donne e gli uomini che ogni giorno si danno da fare all’interno della Croce Rossa. Non è una cosa da poco!”.