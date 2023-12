Il gatto selvatico europeo avvistato in Valboreca. È il primo caso piacentino

Fino ad oggi aveva potuto solo scommettere sul fatto che il Gatto selvatico europeo – Felis silvestris silvestris – vivesse anche nei boschi piacentini. Anzi viste le tracce e considerati gli avvistamenti in Valborbera in Piemonte nel 2018 ne era praticamente certo. Ora ce l’ha fatta e ha le prove: il gatto dai denti ferini lungo circa un metro e venti, con una coda di 35 centimetri, è stato infatti immortalato in una videotrappola e così il fotografo e documentarista di lupi e selvatici Paolo Rossi mette un’altra tacca ai suoi successi, questa volta condivisa con il collega Nicola Rebora. Per avere più informazioni www.paorossi.it.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ