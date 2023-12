Truffa e detenzione di stupefacenti, un 21enne arrestato e tre indagati

Nella giornata di giovedì la squadra mobile della Questura di Piacenza ha arrestato in flagranza di reato un ragazzo italiano di 21 anni per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Ad ottobre la Squadra Mobile aveva effettuato un sequestro di circa 85 grammi di hashish nel corso di una indagine in materia di truffe online a carico di un cittadino italiano, che si era finto promotore finanziario ed aveva ottenuto diversi bonifici da un uomo dietro la promessa di concedere un finanziamento per la costruzione di un campo di padel. All’esito di una prima perquisizione ed al sequestro dello stupefacente, è stata denunciata la compagna dell’indagato per detenzione ai fini di spaccio.

Attraverso l’analisi dei dispositivi telefonici della stessa è stato possibile risalire a due ulteriori soggetti quali suoi fornitori abituali, un cittadino capoverdiano del 1997 ed il giovane cittadino italiano del 2002. Mentre la perquisizione a carico del cittadino capoverdiano consentiva il sequestro di pochi altri grammi di hashish, quella a carico del cittadino italiano ha prodotto il sequestro di complessivi 410 grammi di sostanze tra hashish e marijuana ed il sequestro di duecento euro in banconote di vario taglio.

Il ragazzo è stato quindi arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. All’esito dell’attività sono state quindi complessivamente indagate quattro persone, una per truffa e tre per spaccio, con l’arresto di una ed il sequestro complessivo di più di mezzo chilogrammo di droga.