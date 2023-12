“Un Natale in Primavera”. Per tre giorni caldo anomalo e picchi fino a 20 gradi

Natale è dietro l’angolo, ma i piacentini si sono svegliati in Primavera. All’alba le temperature toccavano i 12 gradi in collina e sono destinate a salire col passare delle ore. A Rivergaro si toccheranno persino i 20 gradi, lo stesso vale per altri paesi nella fascia collinare della provincia. Si possono quindi rimettere nell’armadio piumino e giacca a vento per almeno tre giorni. In città e nei comuni di pianura temperature lievemente più basse, ma comunque mai sotto i dieci gradi.

Questa Primavera fuori stagione è “tutta colpa” dell’alta pressione che sta caratterizzando tutto il settore ovest dell’Europa e che porta aria di origine oceanica a scontrarsi con l’arco alpino dando vita al fenomeno del “foehn”: vento caldo e secco responsabile dell’innalzamento repentino delle temperature. “In certi paesi si toccheranno i venti gradi – conferma Silvio Scattaglia di Meteo Val Nure . Questo fenomeno si presenterà anche nella giornata di domani. Per Natale invece si noterà un abbassamento delle temperature in pianura e in città, per quanto riguarda la fascia collinare e montana resisteranno le temperature primaverili”. Il giorno di Natale infatti l’alta pressione inizierà a muoversi verso est, andando a ricreare quello che Scattaglia definisce “tempo a due facce”: caldo in montagna, più freddo in pianura.

Infine, non si notano precipitazioni all’orizzonte. “Fino a capodanno niente neve e niente acqua, poi qualcosa potrebbe cambiare, ma è ancora molto presto” conclude il meteorologo.