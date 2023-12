Vandali sul Pubblico Passeggio. Monopattino gettato nel cassonetto

Che Babbo Natale abbia fatto le consegne dei regali in monopattino e poi lo abbia abbandonato? Non è nel suo stile. Ma è quello che hanno fatto i vandali entrati in azione nella notte di Natale. Il monopattino a noleggio è stato letteralmente gettato in un cassonetto dell’immondizia sul Pubblico Passeggio di Piacenza come dimostra la foto scattata dal fotografo Mauro Del Papa.