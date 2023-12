A Castel San Giovanni botti di Capodanno vietati fino al 7 gennaio con multe salate

A Castel San Giovanni botti vietati. Puntuale con l’approssimarsi del Capodanno è entrata in vigore l’ordinanza che vieta, in maniera ancora più perentoria che negli anni passati, l’utilizzo fino al prossimo 7 gennaio di “materiali esplodenti, fuochi d’artificio e oggetti similari”. Botti, petardi e quant’altro sono vietati sulla pubblica via, nelle aree pubbliche, nei luoghi aperti al pubblico del centro abitato. Per chi non rispetta le sono previste multe da 25 a 500 euro. Sorvegliati speciali sono i luoghi di culto, l’ospedale e la casa protetta attorno ai quali il divieto di far esplodere petardi è ancora più stringente.