Anche il muratore senza un braccio Bertuzzi tra i personaggi del 2023 secondo l’Ansa

C’è anche Stefano Bertuzzi, il muratore senza un braccio cui Libertà dedicò una pagina in aprile, tra i personaggi emiliano-romagnoli del 2023 secondo l’Ansa, l’Agenzia di stampa nazionale. Gli scatti che gli fece la fotografa Naty Matiash finirono in tutta Italia nel giro di un click.

L’Ansa non se l’è dimenticato, soprattutto perché Bertuzzi, che ha imparato a lavorare con un braccio solo dopo un incidente sul lavoro nei campi, è diventato un simbolo: “Oh no, questo non credo”, dice. “Io so solo che continuo a sentire in giro gente che scredita i nostri giovani e mi dispiace. Perché siamo noi a non aver insegnato loro quanto possa essere bello e di valore anche un mestiere manuale. Fare il muratore vuol dire costruire. E cosa c’è di più bello che costruire?”.

Sull’incidente che lo segnò il 19 ottobre 1992, quando i medici furono costretti ad amputargli il braccio finito nel motore di un trattore, invita a stare attenti: “L’abitudine, vede, è quella che più frega. Sei abituato a fare qualcosa e la sottovaluti. Ci sentiamo sempre tutti immortali”.

Nell’elenco dei personaggi simbolo del 2023 secondo l’Ansa ci sono anche Giuseppe Parmiani che a 93 anni ha visto la propria casa demolita dopo l’alluvione in Romagna, il commissario e generale Francesco Paolo Figliuolo, l’assessora regionale alla Protezione civile Irene Priolo, il ricercatore Patrick Zaki rientrato a Bologna dopo il carcere in Egitto, Beppe ma anche Elena Carletti, sindaca in prima linea nella lotta alla violenza di genere e nel ricordo di Saman. E ancora Giulia Leone, studentessa che ha salvato una ragazza da violenza sessuale, e infine Thiago Motta, l’allenatore che fa sognare Bologna. E lui, il muratore di Perino con il tatuaggio “Vivi libero o muori”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ