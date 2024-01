Morto in un incidente aereo in Spagna il piacentino Loris Sabatucci

Si definiva Youtuber ma la sua vera passione era il volo. Una passione che l’ha tradito. Loris Sabatucci, 48 anni, piacentino da anni trasferitosi a Milano, è morto nella serata di sabato a causa di un incidente aereo avvenuto in Spagna, in una zona boscosa chiamata Beteta ad est di Madrid. Con lui c’era una donna di 31 anni che è rimasta ferita e trasportata d’urgenza in ospedale. La sua è stata una vita spericolata, sempre al limite. In un video pubblicato su Youtube si vantava di essere appena atterrato in elicottero nel parcheggio di un McDonald’s per acquistare hamburger e patatine.

Più volte era stato protagonista di cronache giudiziarie.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’