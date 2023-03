Da Ottone alla Spagna per recuperare in ambulanza un’automobilista ferito

Sono partiti con la divisa rossa ieri mattina alle 9 da piazza della Vittoria a Ottone. Dall’Alta Valtrebbia si sono diretti verso la Spagna, a Giarona precisamente. Giulia Marena, Giacomo Capelli, Federico Valla rientreranno subito. Quasi mille chilometri per andare, altrettanti per tornare. Non c’è infatti tempo da perdere, i volontari della Croce Rossa hanno un incarico preciso e chi li attende ha bisogno di aiuto: si tratta di un automobilista piacentino di circa cinquant’anni che è rimasto purtroppo ferito in un incidente stradale mentre si trovava nella penisola Iberica. Soccorso negli ospedali spagnoli, vuole proseguire le cure nell’ospedale di casa, quello di Piacenza, dove è atteso per stasera, trasportato attraverso i Pirenei sull’ambulanza che fu donata alla comunità ottonese tramite le raccolta fondi voluta da Libertà nel 2019.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà