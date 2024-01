Tutti i volti del soccorso la notte di Capodanno. FOTOGALLERY

Notte di lavoro per gli “angeli custodi” della strada. Ecco una carrellata di foto di operatori in servizio la notte di Capodanno. Vigili del fuoco, Anpas e Croce Rossa, a cui si aggiungono forze dell’ordine e operatori sanitari. Persone che hanno trascorso la festività di San Silvestro lontano dai propri cari per garantire la sicurezza dei cittadini.

