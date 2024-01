Senzatetto, dormitori della Caritas al completo: “Sempre più giovani si rivolgono a noi”

“I nostri dormitori sono pieni. I posti disponibili sono tutti occupati e la lista d’attesa è chilometrica”.

È preoccupato Mario Idda, direttore della Caritas diocesana: sono infatti ancora troppi i fragili in strada, di notte, al freddo. Molti di loro cercano e trovano rifugio nei dormitori della Caritas in città, ma i posti letti sono esauriti da tempo e tante persone in difficoltà sono costrette a dormire all’addiaccio.

La Casa di prima accoglienza Scalabrini di via Giordani ha infatti a disposizione 10 posti letto, al momento tutti occupati. C’è poi il rifugio “Il Nido” in via Grondana, ma anche in questo caso gli otto posti letto a disposizione sono al completo. Infine, anche la Casa accoglienza emergenza freddo nella parrocchia della Sacra Famiglia non può più ospitare nessuno, dato che i suoi otto posti letto – esattamente come negli altri dormitori – sono esauriti.

Un’emergenza, quella dei senzatetto, che nel 2023 appena concluso ha registrato numeri mai visti a Piacenza, con sempre più giovani in difficoltà che – dopo essere finiti per strada – si rivolgono alla Caritas.

“Il dato significativo relativamente ai nostri dormitori – conferma Idda – è che l’età media si sta abbassando. Sempre più giovani si trovano nella condizioni di trovare un posto per dormire rispetto al passato”.