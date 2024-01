Mensa della Caritas, mai così tanti pasti serviti: “Donne senzatetto in aumento”

Secondo la stima della Caritas diocesana, la Mensa della Fraternità ha toccato – a fine 2023 – oltre 42mila mila pasti, ben 10.600 in più di quelli erogati nel 2022. A questi vanno aggiunti 14mila cestini preparati per gli ospiti dei dormitori e del centro diurno.

“I pasti erogati della mensa – conferma Mario Idda, direttore della Caritas diocesana – sono aumentati in modo esponenziale: parliamo di numeri mai toccati prima a Piacenza. Per questo abbiamo dovuto organizzare doppi turni sia al pranzo sia a cena, inserendo nuovi operatori per poter stare accanto a queste persone che si trovano per strada e che si rivolgono al noi. In totale i volontari che lavorano alla mensa della Caritas di Piacenza sono 250. Per tutti gli altri nostri servizi arriviamo fino a 670 volontari attivi, ai quali si sommano gli operatori delle varie Caritas parrocchiali”.

La platea dei commensali è variegata: “Si va dal senza fissa dimora – prosegue Idda – alla badante rimasta senza lavoro; a questo proposito, stiamo registrando un drammatico incremento di donne senzatetto. Un fenomeno che è sempre stato molto ridotto, ma che ora come ora ha registrato un repentino aumento. Inoltre registriamo sempre più ingressi di persone che fino a poco tempo fa conducevano una vita normale e rispettabile, ma che per eventi straordinari si sono ritrovate improvvisamente per strada. Infine, così come nel caso dei dormitori, assistiamo sempre più giovani”.

