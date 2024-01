Castel San Giovanni, piazza XX Settembre si rifà il look: intervento da 100mila euro

La piazza principale di Castel San Giovanni, piazza XX Settembre, verrà sottoposta ad un intervento di restyling “leggero”. Non verranno cioè stravolti gli assetti urbanistici e architettonici della piazza, su cui si affacciano i due palazzi sede degli uffici comunali. Più semplicemente, la piazza verrà abbellita. Il costo dell’intervento per ridare maggiore dignità alla piazza simbolo di Castello è di 100mila euro, di cui circa 40 mila euro per nuove fioriere con anche elementi di arredo, tra cui panchine.

“Le nuove fioriere – spiega il sindaco Lucia Fontana – saranno intervallate dalle panchine e posizionate lungo i lati della piazza, per non intralciare il posizionamento dei banchi del mercato”. Il progetto ha infatti dovuto tener conto, tra l’altro, del fatto che in piazza XX Settembre ogni giovedì e domenica si tiene uno dei mercati più grossi della provincia.