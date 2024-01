Liceo San Benedetto, inaugurata la nuova sede nell’ex Istituto Orsoline

È stata inaugurata nel pomeriggio di domenica 7 gennaio la nuova sede della scuola

secondaria di secondo grado “San Benedetto” nell’ex Istituto Orsoline di via Genocchi 4 alla presenza di numerosi studenti e genitori. Alla celebrazione, inoltre, presenti Giovanni Rapacioli, presidente della fondazione San Benedetto; Fabrizio Bertamoni, preside dell’istituto superiore; Francesco Brianzi, assessore delle politiche giovanili e Mario Dadati, assessore delle politiche educative e dello sport.

La nuova sede dell’istituto superiore rappresenta un ulteriore passo verso un continuo impegno della scuola nel migliorare le sue strutture e le sue metodologie didattiche e d’insegnamento.

“Oggi il liceo non deve essere solo un luogo dove si apprende ma dove si vive un’esperienza educativa completa che si abbraccia ad ogni aspetto dell’essere intellettuale, fisico, sociale ed emotivo. Infatti, questo è solo l’inizio di questa scuola ma in futuro verranno fatti nuovi progetti stilistici per rendere più bello e più vivibile questa struttura scolastica.” dichiara Fabrizio Bertamoni, preside del Liceo San Benedetto. “Oggi con questa inaugurazione si celebra un impegno rinnovato nei confronti dei nostri giovani per fornire un ambiente che li sostenga, li ispiri e li guidi nel loro cammino verso il futuro, equipaggiandoli così delle competenze, delle conoscenze, delle consapevolezze e delle curiosità che li accompagneranno per tutta la loro vita.”

La fondazione San Benedetto non si occupa solo dell’educazione degli adolescenti ma anche dei più piccoli, per questo gestisce, oltre al liceo, anche diversi asili. Il trasferimento della sede scolastica, però, ha visto interessato solo la scuola superiore mentre l’asilo San Raimondo rimarrà nella struttura situata sul Corso Vittorio Emanuele. “Con questa nuova sede scolastica e con le nuove tecnologie, i professori avranno delle possibilità maggiori per fornire ai propri studenti degli insegnamenti ancora più d’eccellenza. L’ambiente dove si studia è importante ma la qualità vera la fanno comunque le persone. Voglio inoltre porgere un grande ringraziamento alle suore benedettine, che ci hanno ospitato per parecchi anni; alle suore orsoline che ci ospiteranno e a tutte le persone che hanno potuto rendere oggi tutto questo possibile” afferma Giovanni Rapacioli, presidente della fondazione San Benedetto.