A 73 anni il professore Michele Sartori è ancora in cattedra: “Amo insegnare”

All’età di quasi 73 anni, il professore Michele Sartori del liceo San Benedetto, in via Genocchi, continua la sua orgogliosa attività di docente. Originario di Mareto, frazione di Farini, è in pensione dal 2015, ma non lascia la sua inseparabile cattedra di letteratura.

“Gli alunni mi permettono di vedere la realtà con occhi diversi”

“È un piacere insegnare agli alunni, anche a quelli esuberanti – le sue parole -. “Mi permettono di vedere la realtà con occhi diversi. Mi hanno insegnato a essere autorevole”.

È stato il preside del San Benedetto, Fabrizio Bertamoni, a permettergli di continuare a insegnare dopo la pensione: “Dopo la laurea e il servizio militare, ho cominciato a insegnare nel 1978 facendo supplenze a Bobbio, Bettola, Castel San Giovanni, e ancora al Leonardo da Vinci e al Respighi”, racconta Sartori, ripercorrendo i suoi anni d’insegnamento.

“Dopo queste esperienze cominciai all’Isii Marconi dove rimasi per ben 33 anni. Dopo la pensione, ricevetti una telefonata dal presidente del liceo San Benedetto e mi chiese di fare un mese di supplenza – conclude Sartori -. In questo poco tempo mi trovai molto bene sia con gli studenti sia con gli altri docenti. E allora perché non continuare?”.