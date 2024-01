Dalla primavera l’equipe ortopedica del Rizzoli di Bologna opererà a Castello

La conferenza territoriale socio sanitaria ha dato oggi il via libera all’unanimità al progetto di collaborazione strutturale tra l’ospedale di Castel San Giovanni e l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. Dalla primavera i professionisti del Rizzoli inizieranno a visitare pazienti all’interno del presidio unico della Val Tidone (sia tramite Cup che in regime di libera professione) per poi iniziare, a settembre, ad operare h12 a Castello.

L’equipe del Rizzoli praticherà interventi di chirurgia ad anca, ginocchio e spalla. Entro il 2026 si calcola che verranno praticati 1.200 interventi all’anno. L’intera equipe del Rizzoli sarà composta di 8 medici ortopedici più un direttore, tre anestesisti più un responsabile e due medici riabilitatori con un responsabile. Si occuperanno di chirurgia ortopedica elettiva con anche tutta la riabilitazione post operatoria. L’unità di anestesia garantirà assistenza durante il pre-ricovero e l’assistenza in sala operatoria mentre resterà in carico all’Ausl di Piacenza la terapia sub intensiva post operatoria.

Questa in estrema sintesi è il contenuto dell’accordo che i sindaci della Conferenza socio sanitaria hanno licenziato all’unanimità.