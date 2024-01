Domani arriva il grande freddo: allerta meteo per temperature estreme

A partire dalle prossime ore una nuova ondata di freddo investirà il nostro territorio. Secondo gli esperti nella notte il termometro scenderà sotto lo zero: per questo motivo la Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo per temperature estreme, con particolare riferimento all’alta collina piacentino-parmense. Le minime potrebbero attestarsi intorno ai 3 gradi sotto lo zero.