Traumi, lutti e malattie oncologiche. La terapia Emdr aiuta. Stasera a Telelibertà

Nasce nel 1987 la terapia Emdr che si basa sulla desensibilizzazione e rielaborazione dei traumi attraverso i movimenti oculari. Stasera, giovedì 11 gennaio, la terapia finisce sotto i riflettori della prima puntata del nuovo anno di “Star bene”, la trasmissione in onda su Telelibertà alle 21. A condurla come sempre è la giornalista Marzia Foletti: ospiti della serata saranno Luigi Cavanna, oncologo e direttore scientifico della trasmissione, Michela Monfredo che è dirigente psicologa in Oncologia e la paziente Isabella Bernazzani. Via skype interviene anche Elisa Faretta, vicepresidente di Emdr Italia e direttrice di Piiec, Centro di Ricerca e Psicoterapia Integrata Emdr di Milano e di Verbania.

Come si diceva, la terapia nasce da una scoperta felice e casuale: la psicologa Francine Shapiro, mentre passeggia, si accorge di come il movimento oculare verso destra e sinistra sembri ridurre la tensione originata da un ricordo traumatico. La malattia oncologica è uno tra gli eventi traumatici che possono colpire la persona: la terapia Emdr consente di rielaborare i vissuti connessi alla malattia.

La puntata sarà preceduta dalla rubrica “Star Bene a tavola” curata da Alessandra Lucchini, responsabile della comunicazione di Coldiretti: sotto i riflettori l’impegno di Coldiretti Donne Impresa per tornare nelle scuole piacentine con il progetto di Educazione alla Campagna Amica raccontato da Mirella Carini e Mariagrazia Moia.