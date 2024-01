Ubriaco importuna clienti, danneggia auto e aggredisce carabiniere. Arrestato

Pomeriggio movimentato per le forze dell’ordine di Piacenza: ubriaco importuna i clienti di due esercizi pubblici, aggredisce un carabiniere e viene arrestato. Nei guai è finito ieri pomeriggio uno straniero di 33 anni, disoccupato ed irregolare, annebbiato dai fumi dell’alcol. Nella zona di via Colombo a Piacenza l’uomo ha prima litigato con i clienti e titolari di due esercizi pubblici, danneggiato due vetture in strada e poi ha pensato bene di aggredire un militare. Momenti di autentica follia. Non senza fatica è stato reso inoffensivo e portato in caserma. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ubriachezza. Il carabiniere ferito è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso avendo riportato la frattura di un dito della mano destra.

I carabinieri sono intervenuti a seguito della chiamata di un passante che preoccupato aveva segnalato un litigio in strada tra due uomini. Al loro arrivo i militari hanno notato il 33enne in evidente stato di ebbrezza, mostrandosi da subito poco collaborativo è stato contenuto all’interno della “gazzella”, dove ha continuato ad agitarsi fino all’arrivo nella caserma in via Beverora. In precedenza se l’era presa, dapprima, con i clienti e con il titolare di un “barber shop” al quale gli sferrava un pugno sullo zigomo destro e dopo con i clienti e il titolare di un bar in via Colombo. Il soggetto avrebbe anche danneggiato il parabrezza dell’auto del titolare e prima di entrare nel bar rotto lo specchietto retrovisore dell’autovettura del gestore. L’uomo, dopo la completa identificazione, è stato arrestato e risponderà all’autorità giudiziaria di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ubriachezza.