Isabella: “Dopo la diagnosi di tumore il mondo mi è crollato, EMDR mi ha aiutata”

Dal 1987 c’è una terapia che si chiama Emdr: in inglese suona come “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” e si basa sulla desensibilizzazione e rielaborazione dei traumi attraverso i movimenti oculari. A scoprirla, poco meno di quarant’anni fa, è stata la psicologa Francine Shapiro. A parlarne è la nuova puntata di “Star bene” che stasera, 11 gennaio, è andata in onda su Telelibertà. Ai microfoni della giornalista Marzia Foletti si sono alternati diversi ospiti: Luigi Cavanna, oncologo e direttore scientifico della trasmissione, Michela Monfredo che è dirigente psicologa in Oncologia e la paziente Isabella Bernazzani, oltre a Elisa Faretta, vicepresidente di Emdr Italia e direttrice di Piiec, Centro di Ricerca e Psicoterapia Integrata Emdr di Milano e di Verbania.

Sotto i riflettori finisce il concetto di trauma psicologico: “È una ferita che rende il paziente inerme – spiega Monfredo – e poco attrezzato ad affrontare le problematiche che si presentano”. “Quello che si fa con la terapia è di aiutare i pazienti ad elaborare l’esperienza di stress traumatica legata alla malattia – spiega Faretta – per la persona ci sono una serie di sfide che deve affrontare nel migliore dei modi: si lavora su chi è colpito dalla malattia, ma anche sui suoi familiari”.

“Quando un po’ di anni fa ho sentito parlare di questo metodo ero dubbioso sulla reale efficacia: mi sembrava qualcosa di molto teorico – ammette Cavanna – poi però avevo visto portare degli studi che dimostravano dei miglioramenti rilevanti”. “È stata la dottoressa Monfredo a propormi questa tecnica – dice Bernazzani – si è rivelata una magia”.

RUBRICA COLDIRETTI

La puntata è stata preceduta dalla rubrica “Star Bene a tavola” curata da Alessandra Lucchini, responsabile della Comunicazione di Coldiretti: Mirella Carini e Mariagrazia Moia hanno raccontato il progetto di Educazione alla Campagna Amica promosso da Coldiretti Donne Impresa nelle scuole piacentine da oltre 20 anni per formare consumatori consapevoli, attenti alla qualità del cibo, alla provenienza e all’ambiente.