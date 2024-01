Verde pubblico, a Sarmato potati 75 alberi. Nessuno risulta a rischio caduta

A Sarmato 75 alberi sono stati potati. I lavori hanno interessato il verde pubblico del quartiere Moschino in via Fornacetta con le aree limitrofe all’area feste, via Longo, via Torchio, l’area verde in fondo a via Martin Luther King. “Alcune di queste aree – dice il sindaco Claudia Ferrari – sono piccole, ma comunque significative per i residenti dei quartiere e delle abitazioni che si trovano nelle immediate vicinanze”. Al contrario di quanto accaduto lungo la via del cimitero, dove fu stato necessario abbattere alcune piante che risultavano essere a rischio caduta, in questo caso nessun albero è stato abbattuto.