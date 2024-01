Cooperativa per studenti disabili inadempiente: Sarmato rescinde il contratto

Stipendi non pagati da mesi, documento di regolarità contributiva non regolare e assenza del personale che avrebbe dovuto assistere i ragazzi disabili: così, il Comune di Sarmato ha rescisso il contratto con una cooperativa alla quale – dal 2020 – era stato affidato il servizio pre-scuola e di assistenza scolastica per gli studenti disabili che frequentano le scuole del paese. “Ma il servizio di assistenza – garantisce il sindaco Claudia Ferrari – non è mai stato interrotto, grazie al personale scolastico e ai volontari Auser e proseguirà presto con un nuovo affidamento”.

La scelta di risolvere il contratto è arrivata nei giorni scorsi dopo una serie di inadempienze rilevate nelle ultime settimane: dal 15 dicembre scorso, infatti, sono state sette le contestazioni formali che il Comune di Sarmato ha mosso nei confronti della cooperativa, che ha sede nel Lodigiano. Ma intanto anche la stessa cooperativa ha fatto sapere di non essere in grado di portare avanti il servizio.