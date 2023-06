Sarmato, una piazza in ricordo di don Guerrino. “Qui amava incontrare le persone”

“Forse in futuro qualcuno, passando di qua, si chiederà chi fosse don Guerrino. E allora noi gli spiegheremo cosa vuol dire impegnarsi per la comunità. Dopotutto, lui ha lasciato segni dentro ognuno di noi”. Sono le parole del sindaco di Sarmato Claudia Ferrari prima di inaugurare la piazza in ricordo di don Guerrino Barabattini.

Un’intitolazione alla quale la comunità di Sarmato teneva particolarmente perchè si tratta del principale luogo d’incontro del paese, lì dove dal 1989 al 2012 don Guerrino amava parlare e confrontarsi con tutti i residenti.

A un anno esatto dalla scomparsa la piazza si è riempita di centinaia di fedeli provenienti anche dalle parrocchie cittadine del Preziosissimo Sangue e di Santa Teresa in primis dove il don lasciò il suo segno prima e dopo la lunga esperienza sarmatese. Don Guerrino ha saputo insegnare il senso di comunità e grazie a questa emozionante intitolazione il suo messaggio potrà essere tramandato anche alle future generazioni.