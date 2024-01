L’associazione Itaca realizza il calendario con i ragazzi speciali dell’Isola che non c’è

L’associazione Itaca di Castel San Giovanni ha realizzato il nuovo calendario con i ragazzi speciali dell’Isola che non c’è. Al suo interno ci sono i volti dei ragazzi, degli operatori che ogni giorno trascorrono insieme a loro ore preziose e poi i volti dei volontari e degli amici. Sfogliare il lunario è infatti come sfogliare il racconto di una grande amicizia che lega i ragazzi diversamente abili ai volontari di Itaca con cui si cucinano torte, si fabbricano piccoli oggetti di artigianato, si va in gita, si fa un tuffo al mare, si festeggiano i compleanni.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ