Tangenziale di Castello, Consorzio Stabile convocato al Ministero per la firma

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato i rappresentanti del Consorzio Stabile SIS (famiglia Dogliani) a Roma per la firma del contratto per la gestione dell’A21. Contratto che al suo interno prevede anche la tangenziale ovest di Castel SanGiovanni. La firma equivale all’effettivo e concreto passaggio di consegne dal gestore uscente, i Gavio che ancora stanno gestendo l’A21 in deroga, e il nuovo concessionario.

“In quel momento – spiegano dal Consorzio che fa capo ai Dogliani – ci sarà l’effettivo subentro e da quel momento in poi potremo stabilire le priorità delle varie opere, tra cui quella che interessa ai piacentini”. Si tratta cioè della tangenziale ovest di Castel San Giovanni, di cui da un ventennio si parla ma che finora è sempre rimasta al palo.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’