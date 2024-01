Il comitato piacentino: “Non cancellare il liceo economico sociale per il Made in Italy”

Anche un comitato piacentino di docenti – guidato da Cinzia Cotti, professoressa del liceo Colombini – chiede al ministro Adolfo Urso chiarimenti sul destino del Les, il Liceo economico sociale, che nei piani del governo Meloni verrebbe sostituito dal liceo del Made in Italy. “Ha veramente intenzione di estinguere con la forza un indirizzo valido e in crescita, con la sola motivazione economica di farne nascere uno nuovo, ancora debole, a costo zero?” si legge in un passaggio della lettera. Di certo c’è che Piacenza non sarà tra le prime città italiane a partire col neonato liceo del Made in Italy: nei giorni scorsi un lunghissimo consiglio d’istituto al Colombini, dopo molte discussioni, è arrivato alla presa d’atto della bocciatura deliberata il giorno precedente da parte del collegio docenti. I tempi giudicati troppo stretti per assumere la decisione non hanno giocato a favore. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.