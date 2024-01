Donne in difficoltà sul lavoro: Acli Piacenza avvia uno sportello psicologico gratuito

Le donne in difficoltà nel mondo del lavoro o quelle che cercano l’indipendenza economica per uscire da contesti di violenza domestica hanno una possibilità in più. Porta il nome di una donna “L.i.d.i.a”, ma in questo caso è l’acronimo “Lavoro e impresa per donne in azione”. Si tratta del progetto nato da un bando regionale dell’Emilia-Romagna per sostenere la presenza paritaria delle donne nel lavoro e che ha visto la collaborazione Acli Bologna e Acli Piacenza.

Nell’ambito dell’iniziativa, Acli Piacenza ha avviato uno sportello psicologico gratuito. Le donne possono rivolgersi al numero 3534406190 da lunedì a venerdì dalle 10 alle 19 per fissare un appuntamento. Le psicoterapeute, dopo un colloquio conoscitivo, definiranno il percorso da intraprendere.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI