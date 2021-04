Alfabetizzazione digitale: Acli Piacenza organizza due corsi di informatica gratuiti

Due corsi di informatica (uno di livello base, l’altro leggermente più avanzato), da 20 ore di lezione di ciascuno e aperti ad un totale di 24 persone: 12 per ogni corso. E’ “Informatica-mente giovani”, la nuova iniziativa promossa da Acli Piacenza e finanziata con i fondi del 5xmille. Due corsi, il primo dei quali partirà il prossimo 16 aprile, aperti a tutti ma che strizzano l’occhio in particolare ai cittadini con più di 60 anni.

“Il periodo che stiamo vivendo – ha illustrato in videoconferenza il presidente provinciale di Acli, Alessandro Candido – ha fatto emergere numerose situazioni di isolamento sociale, dovuto in gran parte anche dall’analfabetismo digitale. Se da un lato la pandemia ha infatti dato una bella spinta informatica a tutto il Paese, dall’altro ha allargato ancora di più il divario giovani-lavoratori e la fascia di popolazione più anziana. Per questa ragione è sorta l’esigenza, in un Paese come il nostro che possiede la percentuale di anziani più alta d’Europa, di investire in questo senso”.

Del resto non è un mistero come l’impatto del Covid sulla quotidianità abbia cambiando le abitudini degli italiani, “catapultando” anche i più restii nel digitale. Si pensi ad esempio al boom di spesa online al supermercato, al registro sanitario elettronico o più semplicemente all’esigenza di chiamare con Skype un amico o un parente che l’isolamento ci ha impedito di vedere con regolarità. Tante persone, soprattutto quelle più in là con gli anni, stanno tuttavia ancora avendo difficoltà nell’abituarsi a questa nuova realtà sempre più digitalizzata.

“I corsi organizzati da Acli vanno dunque in questa direzione – ha quindi aggiunto Ivan Chiesa, titolare di “Informaticreativa” e docente -. Si tratta di corsi base, uno di primo e l’altro di secondo livello. Obiettivo del primo corso è quello di riuscire ad insegnare alle persone che si iscriveranno a usare un minimo di posta elettronica, ricerca online su motori di ricerca e gestione dei dati. Il corso successivo, invece, sarà indirizzato alla vita digitale di tutti i giorni. Scopriremo cos’è Spid, il Sistema pubblico di identità digitale che consente di accedere a diversi servizi stando a casa. Inoltre, dopo cinque lezioni di ogni corso, faremo un piccolo incontro dove, accendendo con controllo remoto, potremo calcolare i progressi compiuti dagli iscritti e magari risolvere eventuali problematiche che possono verificarsi. Al termine del primo corso scatterà subito l’altro, con le identiche modalità”.

Per iscriversi è sufficiente contattare Acli, telefonando al numero 0523-338593 oppure scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]

Il primo dei due corsi partirà, come detto, il 16 aprile. Martedì 13 aprile, al mattino, è inoltre possibile contattare telefonicamente il docente per dubbi o quesiti. Entrambi i corsi saranno online, su un’apposita piattaforma: per accedervi è necessario dotarsi di un computer che abbia Windows come sistema operativo. Fondamentale anche una buona connessione Internet.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI