Attivo il progetto “Riparto” promosso da Acli: per aiutare chi è in difficoltà economica

A Piacenza come in tutto il resto del Paese, è operativo il progetto promosso dal Movimento consumatori e dalle associazioni cristiane lavoratori italiani. Il progetto Riparto – come il titolo preannuncia – è nato spinto dalla volontà di sostenere le persone in difficoltà economica che presentano situazioni di sovraindebitamento a causa del periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria.

Negli ultimi mesi è aumentato in modo allarmante il numero di coloro che, dovendo far fronte ad una rata del mutuo (40%) o di più finanziamenti per credito al consumo (36%), si sono trovati in una condizione di difficoltà, se non addirittura di impossibilità, ad adempiere alle proprie obbligazioni. A questo proposito Acli e il movimento consumatori hanno ideato un progetto che si inserisce come contributo nel raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 – Goal 1, ovvero “Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo”.

All’interno del progetto le associazioni promotrici hanno coinvolto ventisette sportelli territoriali distribuiti in diciassette regioni, quattro Università, un Centro di ricerca in campo psicologico, due enti di secondo livello e venticinque realtà del Terzo settore, con specifiche e complementari competenze sul tema del sovraindebitamento.

Il progetto prevede “la realizzazione di seminari dedicati, presso alcune tra le più importanti università italiane e lo studio sul campo in ottica multidisciplinare dello stato dell’arte del fenomeno permetteranno di capire come sfruttare ed applicare le ultime novità legislative. Infine, come per chiudere un ideale cerchio, i cittadini e le imprese soccorse dalla rete di Riparto, saranno accompagnate in un percorso di ripartenza che, grazie alla presenza di partner con uno specifico know-how, forniranno il necessario supporto per agevolare la relazione con le istituzioni finanziarie, offrendo così canali protetti per l’accesso al credito” fanno sapere da Acli.

Presso la sede delle Acli provinciali di Piacenza è attivo uno dei 27 sportelli dislocati su tutto il territorio nazionale allo scopo di fornire un’assistenza individuale e gratuita per l’ascolto, la gestione e l’accompagnamento alle procedure per la risoluzione delle situazioni debitorie. Lo sportello riceve solo su appuntamento e si può telefonare il martedì pomeriggio dalle 13.30 alle 17.30 o il giovedì mattina dalle 8.30 alle 12.30 al numero 0523 338593.