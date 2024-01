Cernusca di Travo: davanti alla chiesa arriva un nuovo defibrillatore

Un nuovo defibrillatore sarà posizionato di fronte alla chiesa di Cernusca, nel comune di Travo: cresce così la dotazione di questi importanti strumenti salvavita sul territorio comunale. A garantirlo è il sindaco di Travo Lodovico Albasi che ha annunciato il prossimo posizionamento di un Dae nella frazione.

Il defibrillatore di Cernusca è uno dei tre apparecchi che sono stati donati al Comune da Progetto Vita, a seguito di una raccolta di fondi: i primi due sono già stati posizionati la scorsa estate a Dolgo e a Scarniago. “Adesso stiamo pensando di posizionare il terzo a Cernusca in una posizione visibile e facilmente raggiungibile da tutti e in auto” – spiega Albasi. “L’ideale sarebbe di fronte alla chiesa e proprio in questi giorni valuteremo con il parroco. Il defibrillatore sarà posizionato in una teca riscaldata che è stata offerta dalla ditta Nuova Ce.As.Car di Podenzano, su interessamento di Elena Dordoni, che oltre a essere molto sensibile sul tema si è anche innamorata di Travo ed ha scelto di venire ad abitare qui. Un’altra teca è già stata donata dall’azienda per ospitare il defibrillatore di Scarniago”. Anche il nuovo apparecchio sarà collegato alla rete 118 e Progetto Vita, perché sia utilizzabile da tutti in caso di bisogno e sempre attivo.