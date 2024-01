“Ma che bel Castello” lancia idee e proposte per chi si candiderà alle elezioni

Un parcheggio interrato in zona Basko e collegamenti pedonali sicuri verso il centro storico. Campetti sportivi in ogni quartiere di Castel San Giovanni. Una tavolo di lavoro permanente delle associazioni. Riportare la biblioteca in centro città. Riqualificare piazza XX Settembre e pensare ad eventi teatrali all’aperto anche durante la stagione primaverile. Sono solo alcune delle idee, in alcuni casi progetti già strutturati, che la neonata associazione “Ma che bel Castello” ha presentato al centro culturale di via Mazzini. L’orizzonte è quello delle prossime elezioni amministrative. Non a caso tra il pubblico c’erano anche rappresentanti dei diversi schieramenti a cui il neonato sodalizio si è rivolto. L’invito è cioè a raccogliere le proposte e integrarle nei vari programmi elettorali.

L’ARTICOLO COMPLETO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ