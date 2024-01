Storia e mistero del tempio di Minerva a Caverzago. Luogo affascinante da esplorare

Il tempio di Minerva a Caverzago, un antico insediamento romano nel comune di Travo, è un affascinante mistero che si cela tra le antiche rovine e la storia della val Trebbia. La dea Minerva, venerata dai Romani, era conosciuta per i suoi poteri taumaturgici e la capacità di guarire gli infermi, e la località di Caverzago, che già in epoca romana era nota come Cabardiacum, potrebbe essere stato il luogo in cui sorgeva il tempio della dea Minerva.

Sebbene non possiamo stabilire con certezza la sua posizione esatta, una serie cospicua di iscrizioni, ha rivelato l’esistenza del Santuario della dea Minerva, e tutti questi indizi potrebbero condurre all’attuale piccolo borgo di Caverzago, così come afferma il geologo Giuseppe Marchetti.

Sulla rupe di flysch marnoso-calcareo a picco sul Trebbia, sorge la chiesa di santo Stefano Protomartire, d’aspetto seicentesco con modifiche del XX secolo e un vecchio castello documentato fin dal 1100. Di quel che rimane del castello e della torre d’avvistamento edificata dagli Anguissola, Caverzago, con la sua storia antichissima e le tracce di un passato glorioso, continua a essere un luogo affascinante da esplorare.

In sintesi, Caverzago è un luogo ricco di storia e mistero, e il tempio della dea Minerva continua a ispirare curiosità e ricerca.

