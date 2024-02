Bucaneve, campanellino e barlia robertiana: i fiori invernali nel Piacentino

In natura esistono molte piante che fioriscono sotto la neve del periodo invernale e che, anche a basse temperature, si trovano a proprio agio o non subiscono pericolose conseguenze, permettendoci di poterne ammirare la bellezza.

Uno di questi fiori, che possiamo già trovare al suo massimo splendore a metà gennaio, è il bucaneve, che in pieno inverno regala colori e profumi.

Il bucaneve, con i suoi delicati petali color bianco crema sinonimo di purezza e speranza, viene chiamato anche “stella del mattino”, essendo spesso il primo fiore a sbocciare quando la neve ricopre ancora il sottobosco.

La fioritura del campanellino segue invece di pochi giorni il precipitoso bucaneve. Sono spesso confusi fra loro, ma per togliersi ogni dubbio basta osservarne la forma: il bucaneve ha una corolla con petali appuntiti, mentre quelli del campanellino sono tondeggianti con una macchia verde-gialla sulla punta.

La prima orchidea che fiorisce già a fine gennaio è la barlia robertiana, che emana anche un intenso profumo utile ad attirare gli insetti impollinatori. Questa splendida orchidea è la specie che annuncia la stagione delle fioriture invernali che con il suo colore appariscente, rallegra le prime collinette ancora spente dal marrone invernale.