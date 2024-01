Murales sulle casette della luce: Borgonovo si aggiudica il premio Emil Banca

“Abbiamo un cuore in comune”. Emil banca ha scelto di sostenere le amministrazioni comunali, gli enti pubblici, le Unioni dei Comuni e le realtà no-profit locali, con un percorso di formazione, gratuito e a cura di Ginger Crowdfunding, volto a fornire le competenze utili a progettare e a promuovere una campagna di raccolta fondi online, quest’anno, con focus specifico sui progetti dedicati alle giovani generazioni. In soli cinque mesi sono stati raccolti 30mila euro.

Al primo posto tra i Comuni premiati c’è Borgonovo grazie alla campagna che propone la realizzazione di affascinanti murales sulle casette della luce presenti nel territorio del capoluogo della Val Tidone. Il progetto è nato grazie alla collaborazione tra due talentuosi writers conosciuti come “Unpodicolores”, e gli studenti e le studentesse del “Polo Volta”. “Questa iniziativa mira non solo a trasformare gli spazi urbani in opere d’arte, ma anche a coinvolgere attivamente la gioventù locale nel processo creativo – spiegano i promotori -. Sarà un’opportunità straordinaria per esprimere l’identità culturale e promuovere l’arte pubblica nella nostra comunità”.

Nelle settimane scorse i Comuni, supportati dai campaign manager di Ginger, hanno preparato e promosso le loro di campagne con l’obiettivo di coinvolgere attivamente le proprie comunità. In cinque mesi, sono quasi 30.000 euro. I fondi raccolti a sostegno dei progetti presentati, di cui 10.000€ donati dalla Banca e i restanti da oltre 300 donatori. A Borgonovo l’obiettivo iniziale della raccolta fondi era di 4.500 euro, il Comune ha raccolto 5.145 euro con il sostegno di 75 donatori, raggiungendo così l’obiettivo al 114%. A questi fondi si aggiungono 4.000 euro del premio Emil Banca.