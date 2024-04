Il sottopasso a Querceto di Fiorenzuola cambia volto con un murales dei volontari

Prende sempre più colore il sottopasso della tangenziale in località Querceto a Fiorenzuola. L’associazione “Percorso Lungo Arda” ne ha infatti promosso la riqualificazione. Il sottopasso – a uso ciclo pedonale e regolato da una sbarra per l’accesso di soccorsi e mezzi agricoli – si incontra sul sentiero dopo pochi minuti di cammino dall’imbocco, segnato da un pannello di legno posto nel parcheggio della piscina.

il sottopasso

Lungo 12 metri e largo 4, da grigio è diventato colorato con immagini che sanno di primavera: una farfalla in volo, un albero di ciliegie. Hanno operato i volontari del Gruppo Murales Viviana Velasquez, Giusi Gelmetti, Stefano Villaggi, Valter Portesi, Dedy Frasani, Vanda Raggi ed Enrica Meschi. Il lavoro è in progress: l’artista Villaggi realizzerà una sezione del murales dedicata alle quattro stagioni e le scuole superiori saranno coinvolte per colorare la parete di sinistra con una rappresentazione scelta da loro.