Castello frena la sua crescita: nel 2023 la città è aumentata di “soli” 17 residenti

Castel San Giovanni frena la sua crescita esponenziale. Nei dodici mesi passati la città è aumentata di “soli” 17 residenti, passando dai precedenti 14.122 abitanti agli attuali 14.139. Nulla se paragonato agli aumenti record dei due anni precedenti (2022 e 2021), quando Castello era cresciuta di ben 358 abitanti. Per la prima volta, da diversi anni a questa parte, diminuisce il numero di stranieri che da 3.419 stranieri sono scesi a quota 3.380 (23,9%). Anche il 2023 ha portato in dote un “regalo” che non ha prezzo e cioè 125 nuovi nati. Un numero davvero consistente che, se unito ai 125 nuovi nati del 2022, fa capire quanto bisogno ci sia nella città capoluogo della Val Tidone di servizi legati all’infanzia.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ