Villetta in fiamme a Godi di San Giorgio. Rogo domato dai vigili del fuoco

Un grosso incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, 29 gennaio, in una villetta monopiano in località Godi di San Giorgio. Le fiamme si sono sviluppate dal tetto a causa – pare – di un malfunzionamento della canna fumaria della stufa a pellet. Solo l’intervento dei vigili del fuoco di Piacenza e Fiorenzuola, intervenuti sul posto con due squadre e quattro mezzi, ha evitato che il rogo potesse espandersi al resto dell’edificio. Fortunatamente non si sono registrati feriti.