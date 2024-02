Tumori della pelle: attenzione a stili di vita e sole. Stasera se ne parla a Star Bene

La pelle è il nostro organo più grande e anche quello più esposto. Partiamo da qui perché il prossimo appuntamento di “Star bene”, la trasmissione di Telelibertà dedicata alla salute e condotta dalla giornalista Marzia Foletti mette sotto i riflettori i tumori della pelle. L’appuntamento è stasera, giovedì, alle 21 e in studio ci saranno Massimo Gasperini, responsabile di Dermatologia dell’Ospedale di Piacenza, Luigi Colla che è un paziente e Luigi Cavanna, oncologo e direttore scientifico della trasmissione.

Nel corso della puntata saranno trattati diversi temi a partire dal sole, che è il nemico numero uno della pelle perché rilascia raggi ultravioletti che sono la principale causa di tumori cutanei. La prevenzione deve iniziare da bambini. Secondo le statistiche un italiano su tre nel corso della vita deve fare i conti con il carcinoma basocellulare, di cui si registrano 64mila nuovi casi ogni anno nel nostro Paese. E in Italia è più che raddoppiata, negli ultimi 20 anni, l’incidenza del carcinoma cutaneo a cellule squamose, che con 19mila diagnosi ogni anno è il secondo tumore cutaneo per diffusione.

STAR BENE A TAVOLA

Come sempre la puntata, sarà preceduta dalla rubrica “Star bene a tavola” promossa da Coldiretti e curata da Alessandra Lucchini, responsabile della Comunicazione dell’associazione. Si parlerà di vini piacentini con Sofia Serafino di Coldiretti al Mercato Coperto in via Farnesiana.