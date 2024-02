Ragazzino lancia sasso di 5 chili contro un addetto alla sicurezza: illeso per miracolo

“Sono riuscito a spostarlo appena in tempo per fortuna”. Mattia Botta, addetto alla sicurezza, è visibilmente scosso e ha ancora le mani tremanti quando prova a raccontare cos’è successo. Difficile pensare ad un’aggressione in pieno giorno a Borgo Faxhall, a pochi metri di distanza dal presidio militare fronte stazione, previsto dall’operazione “Strade sicure”. Eppure quel masso a terra che peserà cinque chili e ha appena sfondato il vetro di uno degli ingressi laterali della galleria (quello lato Stazione) è lì a testimoniare il contrario.

Lo ha scagliato un giovane, altezza occhi, proprio all’indirizzo del responsabile della sicurezza del centro commerciale, di cui Botta è collega di lavoro. Alle 13.20 di un ordinario venerdì. Entrambi gli addetti alla sicurezza si trovavano a ridosso dell’ingresso, quando “un giovane di origine africana che avrà 16-17 anni” ha cercato di entrare. Loro lo bloccano, ma solo perché all’interno è stato appena passato lo straccio al pavimento. Il giovane, dopo essere stato allontanato, decide di vendicarsi, correndo verso il parcheggio, recuperando un grosso sasso per poi scagliarlo addosso al responsabile della sicurezza. Quest’ultimo è di spalle e non lo può vedere. Botta però si: afferra il collega e fa appena in tempo ad evitare il peggio.

L’ARTICOLO DI PIER PAOLO TASSI SU LIBERTÀ