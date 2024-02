Castel San Giovanni, la Pubblica cerca volontari: due posti liberi dal Servizio Civile

Ci sono a disposizione due posti per tutti i ragazzi, di età tra i 18 e i 28 anni che vogliono fare un’esperienza di volontariato civile in Pubblica assistenza, a Castel San Giovanni. Fino al 15 di febbraio si può presentare la propria candidatura accedendo al sito ufficiale del servizio civile.

L’impegno è di 25 ore settimanali e si ha diritto ad un rimborso di 507 euro mensili. Oltre al servizio civile le altre opportunità formative offerte in Pubblica a Castello sono i corsi per reclutare nuovi militi. Per info: formazione@pavaltidone.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ