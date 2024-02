Gossolengo e Quarto, con un sondaggio i cittadini scelgono a chi intitolare le scuole

A chi intitolare le scuole medie di Gossolengo e le scuole elementari di Quarto? L’unica certezza è che si tratterà in entrambi i casi di figure femminili mentre a deciderlo saranno i cittadini: in questi giorni è stato attivato dall’amministrazione un sondaggio per procedere all’intitolazione di due scuole ancora senza nome. Per le scuole medie, si potrà scegliere tra la partigiana piacentina Medina Barbattini, la giornalista Oriana Fallaci e l’agente di polizia Emanuela Loi uccisa nella strage di via D’Amelio. Per la scuola primaria di Quarto, invece, la scelta sarà tra la giornalista Ilaria Alpi, il premio Nobel Rita Levi Montalcini e la poetessa Alda Merini. L’idea nasce dalla volontà del consiglio comunale, accogliendo le proposte delle commissioni toponomastica e pari opportunità di prevedere figure femminili per le future intitolazioni di strade, edifici o giardini, in modo da colmare il divario di genere.