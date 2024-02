Incidente mortale a Baselica Duce: 38enne sbalza dall’auto e viene trovato senza vita

Auto fuori strada: il conducente 38enne sbalza dall’abitacolo e viene trovato morto a vari metri di distanza. È successo stanotte nei pressi di Baselica Duce, a Fiorenzuola. Il veicolo, per cause ancora da definire, è uscito dalla carreggiata intorno alla mezzanotte. L’uomo, di Busseto, è stato trovato senza vita dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Fiorenzuola e i carabinieri, che hanno sequestrato l’auto. Il corpo del 38enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutti gli accertamenti del caso.