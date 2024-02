C’è una capra bianca che “danza” sul monte Osero. La mascotte della Valperino

C’è una capra bianca che si alza su due zampe e sembra dipinta da Marc Chagall. L’epicentro di questa ultima curiosità è il monte Osero, in Valperino, dove la capra è già stata battezzata dai locali Fiocco di Neve. L’hanno fotografata, tra i tanti, sia Sergio Efosi, fotoamatore, escursionista e narratore, sia chi gestisce il profilo di Instagram “Sentirsi Messner”.

“Mi è stato detto che forse la capra era di qualcuno, pare nella zona di Pellacini a Farini, e poi è scappata e si è inselvatichita”, spiega Efosi. “Quando si è alzata su due zampe, con fare fiero ma assolutamente non aggressivo, ci è sembrato di danzare con lei. Poi rapidamente si è allontanata in un dirupo, nel punto in cui dall’alto si vedono Aglio, Calenzano”. È già mascotte.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ