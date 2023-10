Sette capre scappano da Vigolzone, recuperate al campo di Ponte dell’Olio

Si sono prese un pomeriggio di “libertà” le caprette di un allevatore di Vigolzone, che nel pomeriggio di ieri sono fuggite dal recinto che le ospitava e hanno scorrazzato per la Val Nure, fino ad arrivare a Ponte dell’Olio.

I sette animali hanno raggiunto il centro sportivo, dove sono state notate dai dirigenti della squadra di calcio, che le hanno fatte entrare in uno spazio chiuso e custodito, per poi chiamare i carabinieri.

i militari hanno accertato che le capre erano munite di marca auricolare di riconoscimento e per il tramite del servizio veterinario dell’Ausl viene individuato il proprietario, chiamato a recuperarle.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà