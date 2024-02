Menopausa, controlli gratuiti per il cuore: “Camminare 30 minuti, no a fumo e alcol”

La menopausa è una tappa che tutte le donne, nel corso della propria vita, affrontano. Si tratta di una fase fisiologica che, a causa di un cambiamento ormonale, può impattare sulla salute di cuore ed ossa. La brusca diminuzione degli estrogeni, che hanno un effetto protettivo, può portare a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari che deve essere attentamente valutato e prevenuto.

Controlli gratuiti – Ausl di Piacenza, Progetto Vita e associazione Konenki hanno organizzato un incontro dedicato alle donne dai 45 ai 65 anni che si svolgerà sabato 17 febbraio nella sede della Croce Bianca, in via Emilia Parmense 19, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 grazie alla collaborazione di Anpas. Durante la giornata un team di professionisti specializzati di Cardiologia di Piacenza e Castel San Giovanni sarà a disposizione per consulti personalizzati e screening cardiologici, elettrocardiogramma e stima del rischio cardiovascolare. Saranno, inoltre, allestiti punti informativi per approfondire temi di ginecologia a cura delle professioniste di Ostetricia e ginecologia di Piacenza della dottoressa Renza Bonini e con la partecipazione di Raffaella di Pace dell’Humanitas san Pio X di Milano e di Urologia con la dottoressa Debora Marchiori di Bologna professioniste che, come la dottoressa Aschieri fanno parte del comitato scientifico dell’associazione Konenki. I consulti e gli screening saranno organizzati su appuntamento fino a esaurimento posti contattando la segreteria di Progetto Vita al numero 392 7308035 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

“Questa iniziativa si colloca all’interno delle iniziative della Cardiologia di Piacenza e Castel San Giovanni dedicate alle donne, un mondo dove la cardiologia di genere sta impegnando molte risorse e ricerche – sottolinea Daniela Aschieri, direttore di Cardiologia di Piacenza – Le malattie cardiovascolari nelle donne si presentano in modo diverso rispetto agli uomini. Talvolta gli stessi sintomi vengono confusi con altre patologie o sottovalutati”.

“Ancora oggi in Italia le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte – evidenzia Renza Bonini – raggiungendo una percentuale di circa il 35% dei decessi, con una percentuale che, nel mondo femminile, arriva a toccare il 38,8% soprattutto in donne in menopausa. Per proteggersi, talvolta, bastano poche accortezze. Tenere sotto controllo il peso, evita l’aumento della pressione sanguigna e del colesterolo. È utile anche limitare l’apporto di sale prediligendo il consumo di frutta e verdura, di legumi e carni bianche o pesce. Camminare ogni giorno per almeno trenta minuti e, ovviamente, evitare il fumo riducendo il consumo di alcol”.

Il team di Carlo Cagnoni, direttore dipartimento delle Medicine, si occuperà di raccogliere dati e consulti sul tema del rischio di osteoporosi. Il controllo del colesterolo sarà a cura della farmacia Dallavalle, mentre la dottoressa Monica Maj seguirà le consulenze nutrizionali.

“La menopausa è una fase fisiologica nella vita di una donna – sottolinea Cagnoni – caratterizzata da mutamenti rilevanti sotto il profilo metabolico che possono coinvolgere anche l’equilibrio del tessuto osseo con una perdita di massa e il conseguente aumento di rischio fratture. È importante intercettare con prontezza le prime avvisaglie”.

“Konenki è il termine giapponese che indica menopausa – sottolinea Manuela Pedretti, presidente dell’associazione – è racchiude un senso positivo di rinascita e ripartenza. La nostra associazione, nata da poco, ha questo fine: supportare le donne in questo momento particolare della vita come un momento di rinascita divulgando buone pratiche di prevenzione e informazione”.